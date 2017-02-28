機場旁放風箏 航站：最高可罰150萬

我要評比

爆料公社臉書上有民眾Po出機場跑道外有風箏高飛，民航局高雄航空站今天說，如查證屬實，可開罰新台幣30萬到150萬元。

高雄機場旁的咖啡廳因能近距離看到班機起降，二二八連假高雄天氣晴朗，吸引不少民眾前來消費，有民眾拍到有人在機場跑道外側放風箏。

民航局高雄航空站說，現場屬機場第一限制區域，風箏、煙火、空拍機或是無人機都是嚴格禁止的，違者可罰30萬到150萬元。會拍照蒐證，如果查證屬實依法開罰。

民航局明令高雄機場南北各2.6公里，以及東西各5公里內，像是風箏、空拍機甚至煙火都嚴格禁止，再往外延伸的第二限制區也有60公尺的限高，以維護飛安。1060228

(中央社)