七星潭膠筏翻覆 3人獲救1人失蹤

直升機進行來回搜尋。（楊漢聲翻攝）

岸巡人員進行地面搜救。（楊漢聲翻攝）

花蓮七星潭外海28日下午3時許傳出有膠筏翻覆，船上4人落海待援，海巡人員及附近漁船順利救起3人，但仍有1名33歲謝姓男子落海失蹤。警方出動直升機及海巡船艦、岸巡人員進行海陸空搜救，但尚未發現落海的謝姓男子。

(中時)