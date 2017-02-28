東外環將植樹3千 為灰面鵟鷹打造綠空路廊

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植樹節將屆，公路總局第二區養護工程處和彰化縣政府，為響應愛護地球、保護八卦山灰面鵟鷹，3月2日起將在省道台74甲線種植3千多株不同樹種的灌、喬木，打造綠空路廊，當天上午並提供70株樹苗免費供民眾索取。

一人一樹、為灰面鵟鷹打造綠空路廊！台74甲線沿線是每年春季灰面鵟鷹北返遷徙必經路徑，公路總局第二區養護工程處將於3月2日上午11時，與彰化縣政府聯合舉辦自然生態保育行動，預計將種下3千棵樹，保護灰面鵟鷹。

彰化工務段段長蔡宜宏指出，已向彰縣府農業處林務科大村苗圃領取厚葉石斑木丶變葉木丶紫雲杜鵑丶苦楝丶黃連木丶無患子丶台灣海桐丶羅望子丶台灣櫸木丶小花紫薇丶桂花等近3,000株喬丶灌木，將廣植在東外環沿線，當天活動亦將準備70株七里香樹苗供免費索取，現場亦邀請專家示範如何種樹，歡迎民眾共襄盛舉。

彰化縣政府為改善彰化與台中間交通運輸、促進八卦山風景區文化與觀光發展而興建台74甲線，2004年完工後交由公路總局管養，沿線成為每年春季灰面鵟鷹北返遷徙必經路徑。

彰化縣政府每年固定在三月舉辦「鷹揚八卦」賞鷹活動，已成中部年度生態盛事；沿線原種植多樣的灌喬木，歷經104年蘇迪勒與105年梅姬颱風侵襲，樹木傾倒災情慘重。

災後復建公路總局移除人工設施及不良木和外來樹種，改種植在地原生喬木，如苦楝和黃連木，營造出一條有益灰面鵟鷹棲息的生態保育環境及休閒景觀公路。

(中時)