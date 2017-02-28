台中男子專程到苗栗 假探病真偷竊

苗栗警分局今天指出，衛福部苗栗醫院通報，1個晚上有4間病房患者財物遭竊，警方循線逮捕台中市22歲陳姓男子，陳嫌供稱，因缺錢花用才會鎖定醫院假裝探病、真行竊。

北苗派出所表示，苗栗醫院於8日晚間，連續有4間病房患者通報，放在病床旁的現金和手機不翼而飛，院方調閱監視器畫面，發現1名男子趁著夜深人靜，在不同病房之間穿梭，形跡可疑。

當時有護理人員詢問男子，他卻辯稱前往探病，不小心「走錯病房」，實際上卻是在尋找行竊目標，利用病患熟睡之際，一個晚上就得手新台幣5300元以及多部智慧型手機。

警方透過以車追人的方式，持搜索票在台中市逮捕陳嫌，並起獲毒品K他命和搖頭丸，陳嫌供稱，因缺錢花用才會專程開車北上至苗栗醫院行竊，原以為跨轄犯案可以躲避查緝，不料弄巧成拙。

陳嫌表示，偷來的手機已經販售出去，變賣所得和贓款都花用殆盡，毒品為朋友寄放，儘管如此，警方仍依竊盜及違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦，同時不排除陳嫌還涉及其他醫院的竊案，正擴大追查。1060228

(中央社)