桃太郎餐廳車位已塗銷 中市府：無法開罰

台中市桃太郎日式餐廳，日前被民眾檢舉私畫停車位，不過就在市府開罰前，有民眾今日發現車位已被塗銷，還多了禁止停車的告示牌。（黃國峰攝）

台中市桃太郎日式餐廳，日前被民眾檢舉私畫停車位，不過就在市府開罰前，有民眾今日發現車位已被塗銷，還多了禁止停車的告示牌。

中市交通局長王義川表示，車位確實已遭塗銷，但不知是誰塗銷。且因為事證已消失，無法依照《停車場法》開罰。

(中時)