桃園郵局、楊梅高山里長雪中送炭 盼拋磚引玉

桃園郵局平鎮服務團隊28日雪中送炭，並由楊梅區高山里長鄭豐慶協助，到2個弱勢家庭中探訪，希望能拋磚引玉，呼喚起社會更多援助弱勢家庭的心。

鄭豐慶說，黃太太次子出生就有嚴重腦麻，近40年來需要24小時照護，丈夫也因病早逝，長子退伍後開始工作，卻在意外中遇到高壓電擊身亡。2個女兒出嫁也因為家庭負擔，無法給原生家庭協助，僅靠身障補助、在鄰近空地種植蔬菜，貼補家用。

此外另1戶曾太太則是育有3女，除老二正常且出嫁外，長女有重度智障及視障，么女則重度智障又罹患子宮肌瘤。從事鐵工的丈夫在20年前發生意外，送醫後右大腿被迫截肢。目前僅靠身障補助及在空地種植蔬菜。

鄭豐慶說，今天致贈生活物資，希望幫他們度過難關，也希望社會大眾共同伸出援手。

(中時)