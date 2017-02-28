WBC》控球更進入狀況 宋家豪2.2局無失分

宋家豪熱身賽中繼2.2局無失分。（中華棒協提供）

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經典賽中華隊今天(28日)以0比6敗給日本社會人隊日本新日鉄廣畑隊，全場共動用7任投手，其中江少慶先發1.1局失3分，另外包括羅國華、王鏡銘都有失分；旅日投手宋家豪則是中繼2.2局無失分，表現穩定。

江少慶向中華隊報到後，前天在熱身賽中繼1局無失分，球速達147公里，今天則是首度先發上陣，但首局就被敲5支安打失3分，只投1.1局退場，之後宋家豪登板踩住剎車，中繼2.2局，用了40球，其中有28顆好球，被敲2支安打，送出3K，最快球速146公里。

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宋家豪提到，這場比賽，自己有更抓到比賽的感覺，控球也比前一戰進入狀況，「希望越接近比賽能調整得越好。」之後蔡明晉、潘威倫、羅國華、倪福德、王鏡銘也都輪番上陣，其中羅國華在第7局失1分，王鏡銘第9局登板被敲3安失2分。

中華隊26日以2比0擊敗社會人隊日本新藥隊，全場同樣讓7任投手輪番上陣，包括郭俊麟、陳冠宇、江少慶、宋家豪、林晨樺、黃勝雄與陳鴻文都登板投球，沒有掉分，這兩場熱身賽中，投手群中僅陳韻文沒上場。

(中時電子報)