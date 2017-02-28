雇兇殺人？北韓暗殺手法隨時代演變
北韓領導人金正恩哥哥金正男，日前證實遭女特工以VX神經毒劑殺害。雖北韓否認參與，但該起事件仍引發國際對北韓暗殺手法的關注。隨時代演變，北韓由直接指派特工進行暗殺活動，進而轉變為「雇兇殺人」的手法。
據《日經中文網》報導，韓國議員河泰慶引述脫北者的證詞，指出北韓暗殺行動的方式正隨時代演變，第一階段為直接派出特工進行暗殺；第二階段則由偽裝成脫北者等身分的特工實施暗殺活動；2014年則轉變為第三階段的「雇兇殺人」。
報導指出，1953年至70年代，北韓的特工大多透過潛水艇和船艦，或由南北軍事分界進入韓國，親自執行暗殺韓國官員的計畫或從事間諜工作。
80年代以後，特工主要以偽裝成脫北者或是在美韓國人等身分，由第3國進入韓國進行暗殺活動。如1987年，執行大韓航空空難事件的北韓特工金賢姬，便是利用假護照偽裝成日本人。
河泰慶表示，2010年代後，韓國情報機構國家情報院逮捕了所有以「偽裝」方式透過第3國潛入的北韓特工，北韓因此發現該種暗殺計劃的成功率降低。
近年來，北韓「雇兇殺人」的暗殺方式逐漸增加。由特工制定計劃，並出錢委託與北韓沒有關係的當地犯罪組織來執行計畫。據傳因特工不需親自執行，可在確認計畫執行成功後立即逃亡，較能成功返回北韓。
2016年進入韓國的脫北者已超過3萬人，為避免混入來韓國執行暗殺或間諜活動的「偽裝脫北者」，韓國情報機構密切關注任何透過「偽裝」所執行的犯罪行為。
(中時電子報)
文章來源：日經中文網
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