高雄機場破獲國內線最大宗毒品挾藏案
高雄機場國內安檢線今天查獲國內航線開航以來最大宗毒品挾帶案，謝姓工人上午從高雄要搭機飛往金門，將300多公克安非他命綁在身上、藏在鞋子內，意圖闖關被查獲；謝男說，這批毒品是花了4萬3000元向友人購買，本想利用228連假，旅客較多，可以混水摸魚通過檢查。沒想到仍難逃法網。
航警局高雄分局指出，今天上午8點45分許，旅客謝姓男子（45歲）原訂搭乘遠東航空FE-091班次，由高雄飛往金門，通過金屬探測門時神情怪異且金屬門發出聲響，經員警實施拍搜複檢時，發現他臀部異常鼓起，疑似在牛仔褲內挾藏不明物品。
警方進一步檢查，當場在謝男的牛仔褲臀部內側發現以膠帶黏貼的4包夾鏈袋，另在他的雙腳鞋子裡各起出1包夾鏈袋，內都有安非他命，另在他的外套口袋內查獲使用過的吸食器1支，合計查獲安非他命毛重329.6公克。
謝男供稱，他要到金門工作，毒品是自己要吸食的；由於他也帶護照，有可能到大陸。
警方表示，以往國內航線查獲挾藏毒品，最多是幾十公克，很少超過百公克，這起案子是國內線查獲的最大宗毒品挾帶案。
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(中時)
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