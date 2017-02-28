酒駕不請自來 停派出所旁大睡引警關切
酒駕不請自來！嘉義縣一名黃姓男子今上午6點，疑酒後開車行經柳林派出所前停號誌燈時不勝酒力，停在派出所旁1個多小時，引警方上前關心，不料打開車門傳出濃濃酒味，警立即請黃男下車酒測，但黃拒絕酒測，警依「道路交通管理處罰條例」開出9萬元罰單並扣留車輛。
這名25歲黃姓男子開車行經柳林派出所時，先在派出所前停紅燈約1分多鐘，疑不勝酒力又倒車停在派出所旁休息，停近1個多小時，引來警方關切，員警上前關心才發現黃男在車內睡覺，經多次敲窗後黃男才醒來。
警方表示，當時值勤員警只是關心駕駛，沒想到發現黃男在車上呼呼大睡；被敲醒後，一開車門立即傳出濃濃酒味，員警隨即要求黃男進入派出所酒測，黃男原還推說沒有酒駕。但警方調出監視器發現，他開車到派出所旁後不曾下車，且多次要求黃男都拒測。警則依「道路交通管理處罰條例」開出9萬元罰單並扣留車輛，黃男不說話、點點頭，接下罰單並自行連絡家屬帶回。
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(中時)
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