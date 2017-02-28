228來健走 桃園楊梅人要放鬆

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瑞塘社區發展協會提供28日舉辦健走活動，吸引不少人參加。(瑞塘社區發展協會提供)

瑞塘社區發展協會提供28日舉辦健走活動，吸引不少人參加。(瑞塘社區發展協會提供)

桃園市楊梅區瑞塘社區發展協會28日舉辦「二二八 趴趴健走」活動，現場吸引379人報名，瑞塘社區發展協會表示，希望社區民眾舒緩平常緊張的身心，讓身體得到放鬆。

瑞塘社區發展協會說，今天的活動提供客家美食，有菜包、麻糬。還有伴手禮精緻環保碗筷，活動也相當成功。

(中時)