盼運回金正男遺體 北韓代表團抵吉隆坡

我要評比

包括北韓前常駐聯合國副代表李東日在內的北韓代表團，今天抵達馬來西亞吉隆坡。李東日在北韓駐馬來西亞使館前對媒體表示，希望運回在吉隆坡機場死亡的「北韓籍男子」。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，李東日說，將與馬來西亞政府討論3個問題，一是將本月13日在吉隆坡機場死亡的北韓籍男子遺體運回北韓；其次是要求釋放被馬來西亞警方逮捕的北韓公民；第三則是增進北韓與馬來西亞的友好關係。

不過，針對馬來西亞政府日前宣布將重新考慮與北韓的外交關係一事，李東日沒有做出任何回應。1060228

(中央社)