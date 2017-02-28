勇追炸彈客嗆單挑 印尼高中生獲表揚
印尼西爪哇萬隆市昨天發生炸彈攻擊案。當時兩名高中男生勇追炸彈客，其中一人勸炸彈客自首並要與他單挑，兩人還協助疏散民眾，見義勇為之舉獲得萬隆市長表揚。
萬隆（Bandung）一棟政府建物附近昨天發生小型炸彈爆炸，引爆的歹徒逃跑後遭警方擊斃，無民眾傷亡。被擊斃的炸彈客為42歲的男子亞雅特（Yayat Cahdiyat），他犯案的目的是為解救遭囚禁的恐怖分子囚犯。
這起恐怖攻擊未釀傷亡，但兩名高中生的勇敢行為成為當地媒體報導的焦點。
印尼「羅盤報」（Kompas）報導，萬隆當地一間高中16歲的學生席亞菲（Syafii Nurhikman）和17歲的學生盧彼（Lupy Muhamadtollah）當時正在炸彈爆炸地點附近。
席亞菲和盧彼看到亞雅特正與一名孩童聊天，接著兩人聽到爆炸聲響，亞雅特立刻趴下尋找掩護。
席亞菲和盧彼起初以為亞雅特是受害者，和幾名朋友想要接近他，幫忙他，沒想到，眾人一接近時，亞雅特立刻亮出利刃，示意席亞菲和盧彼不要靠近。
亞雅特接著拔腿逃跑，席亞菲和盧彼緊追在後，追到當地民政辦公室前。
盧彼一度與亞雅特近距離面對面，他勸亞雅特自首，但亞雅特說「不行」。
盧彼不知道哪來的勇氣，竟對眼前的恐怖分子嗆聲「我們來單挑吧！如果要，你把刀子扔了」。亞雅特則回應盧彼說「你敢就過來！」但接著卻逕自跑向樓上的民政辦公室。
席亞菲和盧彼沒有再繼續追上去，而是想到趕緊協助疏散建築物裡的公務員。
兩名高中生的勇敢行為經媒體大幅報導後，今天早上獲萬隆市市長利德宛（Ridwan Kamil）親自到校感謝，並表揚他們的勇敢行為。1060228
(中央社)
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