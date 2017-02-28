陸延後召開經貿會議 菲方澄清

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中國商務部長高虎城日前突然取消率團訪菲行程，菲律賓外交部今天澄清，這與陸方商務部人事變動有關，而非如外媒猜測菲陸關係再因南海言論陷入緊張。

菲律賓外交部今天發表聲明說，在陸方的要求下，原定於2月23日至24日舉行的「第28屆菲中經貿關係聯合委員會」會議，延後舉行。

聲明說，「中方說明這是因為商務部領導層人事出現變動所致。」

大陸商務部副部長鍾山，24日取代高虎城升任為商務部長。

高虎城原計劃於23日訪菲並參加這場經貿會議，但陸方卻於22日下午突然宣布取消行程，外媒猜測這是菲國外交部長雅賽（Perfecto Yasay Jr.）有關南海議題的言論惹惱大陸。

東南亞國家協會於21日在長灘島召開外交部長非正式會議，雅賽在會後的記者會上說，外長們對於北京在南海人工島架設武器感到關切。

在過去，東協國家在敏感議題上通常只是點到為止，但雅賽卻是公開點名了中國大陸。

菲律賓外交部希望這份澄清稿能終止有關會議延後舉行的任何傳言，聲明強調，「菲中聯繫管道依然敞開，爭議性議題不應阻礙兩國經濟關係走勢」。1060228

(中央社)