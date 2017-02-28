南韓：關注北韓副外相李吉聖訪問大陸

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南韓外交部發言人趙俊赫今天表示，一直在密切注視北韓外務省副相（次長）李吉聖訪問中國大陸的動向，並將繼續關注訪中結果。

南韓「聯合新聞通訊社」引述趙俊赫的話報導，南韓政府希望北韓和中國關係朝著有利於維護朝鮮半島和平穩定、有利於北韓放棄核武停止恐襲、有利於其成為國際社會負責任成員的方向發展。

據報導，李吉聖已於今天中午抵達北京。由於被視為「親中派」的金正男，日前在吉隆坡機場遇害影響平壤和北京的關係，北韓對中國大陸擺出示好姿態的可能性引發關注。1060228

(中央社)