台籍首例H7N9病逝 醫院囑家屬火化遺體
在中國大陸染H7N9返台治療的69歲台商昨天病逝，這是台籍首例H7N9死亡病例，收治個案的醫院今天說，個案檢體分泌物雖呈陰性，但仍囑咐家屬帶回火化，不能土葬，防範環境污染。
高雄義大醫院說，這名高雄台商2月1日由外院轉來急診，當時因病情嚴重，緊急插管治療，入住負壓隔離加護病房，並通報衛生福利部疾病管制署確認為H7N9病患。
院方表示，個案因為嚴重瀰漫性肺炎造成心肺功能衰竭，於4日裝上葉克膜及持續呼吸器維持心肺循環。並給予強力抗病毒藥物及抗生素，期間因為併發腎功能衰竭故給予連續性血液透析治療。
院方指出，個案住院期間一直血壓不穩定皆靠升壓劑維持，25日演變成敗血性休克，多重器官衰竭，昨天中午心跳停止，經急救無效宣布死亡。
院方又說，由於個案使用抗病毒藥達3週以上，檢體分泌物呈陰性，一週前已解除隔離，因此遺體可由家屬帶回，但囑其火化，不能土葬。 1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。