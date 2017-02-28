台籍首例H7N9病逝 醫院囑家屬火化遺體

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在中國大陸染H7N9返台治療的69歲台商昨天病逝，這是台籍首例H7N9死亡病例，收治個案的醫院今天說，個案檢體分泌物雖呈陰性，但仍囑咐家屬帶回火化，不能土葬，防範環境污染。

高雄義大醫院說，這名高雄台商2月1日由外院轉來急診，當時因病情嚴重，緊急插管治療，入住負壓隔離加護病房，並通報衛生福利部疾病管制署確認為H7N9病患。

院方表示，個案因為嚴重瀰漫性肺炎造成心肺功能衰竭，於4日裝上葉克膜及持續呼吸器維持心肺循環。並給予強力抗病毒藥物及抗生素，期間因為併發腎功能衰竭故給予連續性血液透析治療。

院方指出，個案住院期間一直血壓不穩定皆靠升壓劑維持，25日演變成敗血性休克，多重器官衰竭，昨天中午心跳停止，經急救無效宣布死亡。

院方又說，由於個案使用抗病毒藥達3週以上，檢體分泌物呈陰性，一週前已解除隔離，因此遺體可由家屬帶回，但囑其火化，不能土葬。 1060228

(中央社)