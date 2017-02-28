加強基礎建設 亞銀籲2030年前砸800兆
亞洲開發銀行今天表示，2030年前，亞洲國家在基礎建設上的投資總額一定要達到26兆美元（新台幣801兆元），才足以消除貧窮、推升經濟成長與對抗全球暖化。
法新社報導，亞銀這份「達成亞洲的基礎建設需求」報告指出，亞洲一些全世界最窮的國家得在運輸、電信、電力、供水與環境衛生上全面投資。
亞銀進一步表示，儘管基礎建設在近數十年來大幅擴張，但仍有超過4億人口無電可用，3億人沒有安全的飲用水，約15億人連基本的環境衛生都沒有。
亞銀總裁中尾武彥（Takehiko Nakao）在報告發表同時公布的聲明中說：「亞太區域的基礎建設需求遠遠超過目前的供給。」
他指出：「亞洲需要新的與升級的基礎建設，以建立品質標準，刺激經濟成長，並因應氣候變遷對全球帶來的緊迫挑戰。」
亞銀表示，從2016年起到2030年，每年亞洲應支出超過1.7兆美元（新台幣52.43兆元）在基礎建設上，比目前每年投資8810億美元的支出多1倍以上。（譯者：中央社許湘欣）1060228
(中央社)
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