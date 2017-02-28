中職日職對抗賽 王柏融砲轟洋聯三振王

王柏融3局上開轟。（取自中華職棒粉絲團）

中職聯隊今天(28日)在日本福岡巨蛋迎戰日本國家隊，中職上季MVP「大王」王柏融在3局上開轟！從日本隊先發投手則本昂大手中轟出中外野方向的2分全壘打，助中職聯隊以3比2超前比數。

此戰日本隊排出的先發投手為洋聯三振王則本昂大(東北樂天)，而Lamigo桃猿新生代強打王柏融，今天擔任中職聯隊第3棒、中外野手，首打席擊出右外野高飛犧牲打，幫中職聯隊打下1比0的領先，但下半局日本隊攻下2分超前比數。

3局上王柏融在壘上有人時上場打擊，一棒把球掃出中外野大牆，用2分炮幫中職聯隊要回領先，前3局打完，中職聯隊取得3比2領先。

23歲的王柏融，去年在中職囊括包括年度新人王、MVP等6大獎，為自己爭取到5年複數年大約，今年月薪衝上50萬。因桃猿不支援經典賽，王柏融無法參與經典賽，利用這次與日本國家隊交手的機會，證明身手。

(中時電子報)