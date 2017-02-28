228連假最後一天 警政署長赴文山二分局為執勤員警加油打氣

今天是228連假最後一天，上午警政署長陳國恩特地赴文山二分局為執勤員警加油打氣，並頒發慰問金，由分局長廖材禎代表接受。（張企群翻攝）

今天是228連續假期的最後一天，台北市警方仍持續致力維護全市治安平穩及交通的順暢，警政署署長陳國恩體恤員警在連續假期中對治安與交通的辛勤付出，上午特地前往文山二分局景美派出所慰問堅守崗位的執勤員警。

由於適逢近日強烈寒流來襲，暖男署長除溫馨提醒執勤員警應注意保暖外，同時叮嚀員警在工作之餘，仍要多注意自身與家人的身體健康，讓酷寒氣候，增添許多暖意與溫情。

陳國恩並期勉所有員警，應持續著重轄內治安平穩的維護與交通之安全順暢，共同擦亮警察的金字招牌，讓市民於連續假期中也能享有一個愉快又平安的時光。

(中時)