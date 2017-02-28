龍潭大池吊橋體危險 端午節前拆除

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桃園市龍潭大池吊橋將在端午節前拆除。(賴佑維攝)

桃園市龍潭大池吊橋建立至今超過30年，因橋體危險目前已禁止通行。桃園市觀光旅遊局決定在桃園燈會過後拆除重建，預計3月發包，端午節前完成拆除。今年端午龍舟賽時，遊客將看不到龍舟穿越吊橋下方的精采畫面。

觀旅局說，目前正推動龍潭區觀光旅遊亮點，將給觀光大池全新的定位。目前已經完成第1期西岸工區基本設計，包含入口迎賓廣場、景觀輕食平台、水岸遊憩碼頭、水上表演劇場、親子樂活區及吊橋拆除工程，全部預計在9月底前完成。其中吊橋將在3月完成發包，端午節前會完成拆除程序，新的龍潭吊橋則預計於2018年底前完工。

(中時)