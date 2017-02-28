「菸草最後的冬天」攝影展 3月2日開幕

台灣菸酒公司３月起全面終止與菸農契作，本土菸葉產業將走入歷史。（余信賢攝）

台灣菸酒公司明起全面終止與菸農契作，本土菸葉產業將走入歷史，嘉義縣中埔鄉攝影家魏三峰號召30位攝影愛好者，耗時4、5個月，紀錄最後一波菸田採收過程，將於3月2日在菸田間舉辦「菸草最後的冬天」攝影展。

中埔鄉攝影家魏三峰表示，於去年9、10月開始以影像紀錄，也邀請30位攝影愛好者一同加入，耗時4、5個月完成拍攝。從3、4000張照片中精選210件作品，其中也包含20年前拍攝的黑白照片，並在有4分地大的菸田間舉辦攝影展，找回童年在田野中的共同回憶，別具意義。

魏三峰也利用直立在田野間的廢棄菸梗作裝置藝術，在500株菸梗旁綁起油罐，將從展出日期開始，每天傍晚5點30分點燃油灌，以菸梗作為火把，象徵揮別菸業，紀念「菸草最後的冬天」。

「菸草最後的冬天」攝影展將於3月2日上午10點開跑，展期至3月6日，地點位在中埔鄉隆興村下厝仔2番。

(中時)