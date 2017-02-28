228世代對談 來看這些千禧年後出生年輕人怎麼說

228事件世代對談。(影/取自公視「青春發言人」臉書專頁)

二二八事件70周年，蔡英文總統出席「二二八中樞紀念儀式」獻花。（圖/中時資料照，陳信翰攝）

今天是二二八事件70週年，不過迄今為止，這一天似乎仍是藍綠惡鬥的議題著力點，仇恨性言論依舊持續地影響著社會。從近來文化部推動中正紀念堂「去蔣化」，到藍綠雙方連日互相攻訐，這些「大人」們皆站在不同的立場去解讀與評論，眾聲喧嘩後真相反倒沒有釐清，仇恨卻加劇；而對於年輕一輩的孩童，又是怎麼看待這歷史事件呢？

隨著公民意識抬頭，以尋求新聞中兒少觀點的公視節目「青春發言人」，近來於臉書分享一段《228事件世代對談》的7分鐘短片，邀請不同背景的6對親子、3對祖孫進行228話題的談論，引起網友熱烈討論。

影片對談中，年輕一輩皆問及長者們，「首次接觸到或聽到228事件的時間點。」其中一位父親表示，對於228事件抱持著一種逃避的感覺，不想正面面對它，原因是他並非所謂的加害者，卻要承受其某些祖先所做過的事，使得他的角色有些尷尬。

另外，片中一名爺爺對其孫子說道，在當時的社會氛圍下，他心裡其實相當害怕；但現在來說，讓大家知道曾經發生過這樣的事，透過互相諒解應是更好，其認為大家共同存在與生活在這座島上，能夠合作，才是最重要的。

不過，整段影片對談中可發現，228事件對於這些千禧年後出生年輕人來說，有著很大的距離感，一名高一生就指出，知道曾經發生過，是時代的悲劇，但感觸真的沒有那麼深，「畢竟它離我年代很遠。」

當談到學校是怎麼教288事件時，一名高二女學生對其父親說道，「就是一個名詞啊。」書本中以條列式的方式去介紹整起事件，考題會出現；但以她而言，其所接觸到外界有關228的訊息，跟課本所描述的，有很大的不同，她用「有溫度的歷史」來形容。

「我們都知道228有受害者，然後受害者是一個群體。」高二女學生接著表示，但課本的內容缺少溫度，直到實際接觸到相關的人事物時，才會發現這件事情是真正存在，且讓人非常難過。

最後，被問及關於如何才不會再發生228事件時，這名高二女學生說道，公民覺醒是最重要的，認為不要政治冷感，「你的沉默就是允許別人對你使用暴力。」

該段影片曝光後，引起不少迴響，許多網友皆認為整段影片既公正也沒有批判，且讓關於228的討論有了不同年齡層與面向的論述，或許真正的理性溝通與和解得寄望於這些年輕一代。

(中時電子報)