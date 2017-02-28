河馬遭殘酷攻擊致死 薩爾瓦多全國公憤
中美洲國家薩爾瓦多動物園名叫「古斯塔維托」（Gustavito）的15歲河馬最近遭致命暴力攻擊後不幸死亡。此事震驚社會，薩國政府今天強調這起犯罪事件引發「全民公憤」。
根據薩爾瓦多文化部發表的聲明，古斯塔維托是薩爾瓦多主要動物園中一隻體型龐大動物。22日晚間不明人士進入古斯塔維托所在園區，可能趁牠熟睡時，毆打並刺牠的腹部和口鼻部。
法新社和「國際財經日報」（International Business Times）報導，嚴重傷勢導致古斯塔維托無法進食。這隻公河馬經歷4天折磨後，於26日晚間死亡。
薩爾瓦多文化部長芮加拉度（Silvia Elena Regalado）說：「我對此深感遺憾。」
她說，我親眼見到國家動物園（National Zoological Park）的獸醫和工作人員「竭力」搶救這隻河馬，但最後仍徒勞無功。
薩爾瓦多動物基金會（El Salvador's ZoologicalFoundation）負責人維拉斯格（Mauricio Velasquez）說：「我們很難相信，有人能對無抵抗能力動物下這樣的重手。」（譯者：中央社周慧盈）1060228
(中央社)
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