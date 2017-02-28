「等不到同婚」風波...同志為誤記與失言抱歉 團隊考慮陪同出面

蔡英文總統邀同志團體入府會談，卻因羅生門一句「你這一生不一定等得到同志婚姻」引發論戰，總統府公布當天逐字稿澄清後，風波愈演愈烈，不少人抨擊一味護航恐流失支持群眾，婚姻平權更遙遙無期。同運人士透露，Vincent今天下午透過電話表示抱歉，團隊將討論是否陪同共同出面。

知名同運人士Vincent指控蔡英文曾說「等不到同婚」相關言論，府方公布逐字稿澄清後，引發支持陣營內論戰，雖有人聲援，盼外界理解當事人經歷與急迫，但不少人要求為不實指控道歉，否則恐重創各方觀感，過去努力前功盡棄。

事隔多日，風波愈演愈烈，過去率群眾力爭婚姻平權的同運團體，也遭批一味護航、態度傲慢令人灰心。總統府發言人黃重諺今天出面緩頰，表示決定公布逐字稿是很困難的過程，總統也打兩次電話給他，擔心當事人傷心挫折，呼籲更疼愛、疼惜看待，而非揭發誰錯誰對，而是社會有對話。

台灣同志諮詢熱線資深研究員呂欣潔今在臉書聲明，Vincent失言遭解讀為造謠、甚至惡意中傷，卻是他非常真實的情緒，因為一次次失望累積而來。批判很簡單，但要整合眾人力量需要千萬倍力氣。完全理解大家感到受傷、想責怪的心情，但彼此責怪沒有幫助，應思考如何共度難關。

呂欣潔下午受訪時首度坦言，團隊與當事人錯估這起事件造成的影響，對此造成傷害覺得很抱歉。身為在場者可以理解Vincent情緒，但也確實理解大家情感上受欺騙的感覺，多數人片段接收非真實的訊息，才演變成今天這樣的結果。

呂欣潔也說，Vincent今天下午曾透過電話表示，「對於自己的誤記與在個人臉書失言引起風波覺得很抱歉」，但並不是不願回應。團隊會討論是否陪同Vincent共同出面說明，也更期待外界看見事件背後原因，而不只是「揪出罪人」。

婚姻平權大平台立法遊說專案經理鄧筑媛表示，士氣確實受到打擊，但緊接著3月底釋憲又將成為戰場，希望重整腳步、回歸主軸。理解並尊重不同立場與意見，但婚姻平權繼續走下去、讓台灣成為亞洲第一個同婚合法國家是團隊不變的努力方向，希望群眾願意相信、支持共同目標往前走。

(中時)