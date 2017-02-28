WBC中華隊打擊熄火 不敵日本業餘隊
經典賽中華隊在日本神戶的第2場熱身賽，整場比賽缺乏火力連貫，0比6不敵日本業餘隊，總教練郭泰源說「輸球不是壞事，要把錯誤改正」。
中華隊今天結束日本移地訓練，3月1日將前往南韓，在7日的正式賽前，還有2場官辦熱身賽，對手是南韓職棒二軍隊伍。
中華隊先發投手江少慶在首局投球遭遇亂流，單局被敲5支安打、失3分。
中華隊打線熄火，前8局只敲出零星的3支安打，9上雖然靠著連續3支安打攻佔滿壘，但欠缺適時一擊，終場以0比6不敵新日鐵隊，也結束此次日本神戶的移地訓練。
中華隊兩場對日本業餘隊的熱身賽，26日以2比0勝日本新藥、今天0比6不敵新日鐵，在日本移地訓練以1勝1敗收場。
總教練郭泰源賽後勉勵球員，輸球不一定是壞事，但要把錯誤修正回來，日本社會人球隊腳程快，出棒積極，這兩場賽事中華隊在攻守兩端吸收的經驗，要在正式比賽有所發揮。
游擊手陳鏞基表示，來到這邊就是要積極調整，日本社會人球隊的實力本來就不弱，這兩場賽事也是有所收穫。
中華隊共7名投手上場，第2任投手宋家豪表現穩定，在2.2局共用40球，其中28個好球、12個壞球，被敲2支安打，送出3次三振，最快球速來到146公里。
宋家豪說，這場比賽有更抓到比賽的感覺，控球上也比前一場進入狀況，希望越接近比賽能調整得越好。1060228
(中央社)
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