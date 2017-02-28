連假最末日國道順暢 僅國5北上塞

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今天是二二八連續假期最後一天，高速公路局觀測指出，國道部份只有國道5號北上出現塞車，是4天連假中交通最順暢的一天。

高公局說，國5從上午10時開始出現北返車流，北上頭城至坪林路段較為壅塞，原訂下午3時至晚上8時，實施北上高乘載管制，因至下午5時行車已恢復順暢，高乘載管制提前至傍晚6時結束。

根據高公局觀測，今天台北高雄雙向尖峰時段行車時間都可維持在3.5小時內，是4天來交通最順暢的一天。1060228

(中央社)