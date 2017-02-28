王力宏鬧雙胞 見蠟像分身直呼奇妙

我要評比

歌手王力宏蠟像正式在北京杜莎夫人蠟像館展出，日前舉行揭幕儀式，王力宏玩心大發，和分身擺出同姿勢要大家辨真假，笑喊「第一次站在自己身後，感覺奇妙」。

王力宏「火力全開」蠟像前天正式「定居」北京杜莎夫人蠟像館，前天舉行揭幕儀式時，王力宏和蠟像穿同款服裝現身，讓人分不清哪個是本尊、哪個是分身。

王力宏蠟像由英國杜莎夫人蠟像館藝術團隊耗時半年於倫敦打造，身著「MUSIC MAN II火力全開」演唱會服裝，高舉右手、表情堅定；見到分身，王力宏忍不住仔細打量，玩心大發，擺出同姿勢要現場民眾辨真假，他笑說第一次有站在「自己」身後的奇妙感受，興奮與蠟像自拍，更瞬間化身解說員直播蠟像細節。

王力宏對自身蠟像高度關注，先前專程飛往倫敦查看製作進程，他表示，小時候首次在紐約杜莎夫人蠟像館看展就留下深刻印象，一直對蠟像館充滿崇敬之情，這次以「火力全開」造型入駐北京分館，對他別具紀念意義。

一比一的復刻版蠟像也讓粉絲驚呼，現場還集體高呼「火力全開」，表達對王力宏的愛。1060228

(中央社)