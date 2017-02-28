12細菌來勢洶洶 世衛：須加緊研發新藥

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世界衛生組織（WHO）今天表示，必須緊急研發新抗生素，以對抗12種細菌；並形容這些「列入優先的病原體」是對人類健康的最大威脅。

路透社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，世衛指出，這些細菌很多已演變成致命的超級細菌，對眾多抗生素產生抗藥性。

世衛表示，這些病菌「具內建能力，能找到新方法抵抗治療」，並能將基因物質傳下去，讓其他細菌也產生抗藥性。

世衛說，若新藥要及時問世，各國政府須進行研發投資，因為無法仰賴市場力量推升所需資金，以對抗這些細菌。

世衛主管衛生體系與創新的助理秘書長基尼（Marie-Paule Kieny）表示：「藥物產生抗藥性的情況愈來愈多，我們已經快用完治療選擇了。」

基尼說：「如果只仰賴市場力量，我們將無法及時研發出亟需的新抗生素。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060228

(中央社)