感念民主先驅 高市南榕廣場啟用

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「台灣立起來」公共藝術暨南榕廣場今天啟用，高市長陳菊前往揭幕，感謝業者設立全台首個南榕廣場，紀念言論自由殉道者鄭南榕，並期盼後人緬懷民主先驅，勿忘歷史教訓。

南榕廣場位於「高雄美術館園區HH大樓」1樓戶外公共空間，「台灣立起來」公共藝術外觀設計以台灣縣市為主軸，由英挺強壯的大力士撐起台灣的一片天，象徵台灣勇敢地立起來，站出來。

陳菊表示，經過多年努力，在二二八事件70週年的今天她前往壽山營區，重返當初談判歷史現場；二二八事件傷痕難以抹去，期待轉型正義的來臨，讓台灣人民瞭解歷史真相。1060228

(中央社)