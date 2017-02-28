花蓮觀光糖廠蔣公像拆否 遲早處置

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二二八事件70周年，全台各地拆除蔣公銅像的聲浪中，花蓮觀光糖廠內一尊蔣公銅像引起話題，行政院東部聯合服務中心副執行長李旭寧說，遲早會有處置。

行政院東部聯合服務中心副執行長李旭寧說，各地民風不同，花蓮較保守，進程也不同，是否拆除蔣公銅像，目前「沒有壓力」；現在多為民間團體發起，政府感同身受，遲早會有處置。

位於花蓮觀光糖廠內有一座高達6公尺的蔣公塑像，是中區各鄉鎮中最大的蔣介石像，建於民國60年，是眾多員工及在地民眾的共同記憶。

花蓮觀光糖廠所在的光復鄉大進村長林長盛表示，糖廠是觀光旅遊勝地，目前的這尊塑像，對地方觀光發展應該帶來好處，利多於弊。

鄭姓民眾表示，蔣公塑像是一座歷史產物，是地方大小民眾共同的記憶，拆遷與否，需要地方人士共同討論，不能以執政黨的立場取決。1060228

(中央社)