疑感情問題 男大生自導自演「我被砍了！」
20歲李姓男大生27日下午6時許，慌張衝入派出所大喊「我被砍了！」警方要幫忙送醫卻遭拒，由於他指證歷歷警方不敢大意，調閱監視器卻發現烏龍一場，李男疑因要報復女友，竟然自導自演遭砍戲碼，今（28日）上午訊後被依誣告罪嫌送辦。
警方調查，李男就讀北部某私立大學，平時半工半讀，在餐飲店打工，前日晚間6時許，他突然衝入中和派出所大喊「我被砍了！」所內所有值班警員立即趨前關心。
李男向警方說，在永和區水源街某公園附近被一個不明人士持水果刀砍傷，對方堅稱要他與女友分手，才會到派出所報案。警員隨即要幫忙聯繫救護車送醫，李男堅持不願就醫。
警方發現，李男右胸口約有2公分傷口，傷勢並不嚴重。但上衣僅有血跡，卻無利刃割破的痕跡，令警方起疑。由於案發地位於永和，由永和派出所後續接手偵辦。
警方苦口婆心勸說下，李男才願意前往醫院驗傷，警方前往現場查扣凶刀，卻發現行凶用的水果刀連血跡都沒有，再度令人起疑。警方告知將前往調閱監視器時，他才慢慢說，「之前在永和遭人撞傷，只是想要報復對方肇事逃逸，才會報案遭砍。」
警方偵訊時，進一步要求李男說明車禍經過，他卻連車禍時間、地點及事發經過都交代不清楚。警方再次追問，他才坦承，「女友搬去桃園，因為感情問題才會自導自演，傷口都是自己用手抓的。」
警方當場訓斥「會不會太傻了！」今（28日）上午上午訊後依刑法171條向公務人員誣告罪嫌移送地檢署偵辦。
(中時)
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