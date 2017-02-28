陳偉殷凌晨先發 熱身賽首戰大都會

我要評比

陳偉殷將在台灣時間1日凌晨2點熱身賽初登板。(美聯社資料照)

效力邁阿密馬林魚的我國左投陳偉殷，台灣時間1日凌晨2點熱身賽將先發迎戰大都會隊，對壘大都會27歲新人魯戈（Seth Lugo），這是陳偉殷熱身賽首場先發，檢視春訓成果，也盼能爭取連兩年扛開幕戰先發。

首場熱身賽先發，陳偉殷預計投短局數小試身手，右投拉莫斯(A.J.Ramos) 巴瑞克勞（Kyle Barraclough）、菲爾普斯(David Phelps) 、艾斯（Jake Esch）等人將會接替登板。

馬林魚隊季外找來前皇家沃奎茲(Edinson Volquez)，彌補驟逝王牌費南德茲空缺，先發輪值競爭行列中，包括沃奎茲、陳偉殷、寇勒(Tom Koehler)和史崔利(Dan Straily)都是能投長局數的投手，皆曾在單季投超過190局。

不過目前馬林魚隊先發輪值，只有頭號先發沃奎茲較為明朗，其餘先發輪值則尚未定案，6投搶4席是全隊所有位置競爭最激烈，陳偉殷與史崔利較穩，寇勒、康利（Adam Conley）、左投拉克(Jeff Locke) 、尤瑞尼亞（Jose Urena）中有人勢必得轉戰牛棚。

陳偉殷上季加盟馬林魚扛起開幕戰先發，不過今年則要與上季擔任皇家開幕戰先發的沃奎茲較勁，熱身賽表現將是爭取關鍵。

(中時電子報)