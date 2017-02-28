王柏融2分全壘打 砲打日本國家隊

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中華職棒聯軍赴日交流賽，3棒「大王」王柏融面對日本武士隊先發投手則本昂大，在第3局敲出兩分全壘打，取得3比2領先。

日本武士隊備戰世界棒球經典賽，邀請中華職棒聯軍在福岡巨蛋交流，一開賽中職打線面對樂天金鷹王牌投手則本昂大，首局陽耀勳、林智平、彭政閔、林泓育連續4支安打，攻下1分。

日本隊1局下也有攻勢，面對左投王溢正，菊池涼介、筒香嘉智先後敲出二壘安打，也攻下1分，雙方1比1平手。

中職聯隊2局上沒得分，日本隊2局下再有攻勢，松田宣浩率先二壘安打，靠隊友短打推進上三壘，趁9棒秋山翔吾的內野安打，回到本壘，取得2比1領先。

中職聯隊1棒陽耀勳在3局上敲出個人第2支安打，輪到前一次打擊敲出強勁飛球出局的王柏融，這次一棒敲向中外野最遠處，是一支兩分打點全壘打，中職聯隊取得3比2領先。1060228

(中央社)