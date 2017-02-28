回憶二二八酷刑 曾仲影：暗無天日

「我當時莫名其妙就被捉去了，還調查我是不是共產黨，關了將近兩年才放出來。」現年95歲的作曲家、電影導演曾仲影，回想二二八事件的經歷，猶記得當時11天不見天日的歲月。

新北市政府今天在三重二二八和平紀念公園，舉辦二二八事件70週年紀念活動。新北市二二八總會，從民國103年成立到現在，已有超過百名家屬加入。不少年紀大的家屬甚至受難者親自出席，獻花、默哀致意。

到場參加紀念活動的市長朱立倫，牽起曾仲影的手，不斷介紹曾是知名作曲家，以往，歌仔戲名家楊麗花的許多常唱的新編曲調，都是他的手筆。

原籍中國福建廈門的曾仲影，1946年2月來台灣，考入台灣廣播電台，擔任閩南語播音員。他說，當時，還協助台灣省行政長官陳儀宣傳政令。

回憶當時成為二二八受難者，曾仲影今天受訪時認為，「可能是友人密告吧，當時局勢很亂。」完全沒有理由就被抓進台灣日治時期建於台北市壽町的東本願寺地下室偵訊。

曾仲影說，日本二戰投降後，東本願寺被國民政府改為台灣省保安司令部，為二二八事件與白色恐怖時期的刑場之一。他今天在寒風細雨中，比劃被矇住雙眼、雙手反綁長達11天之久的情景，「連上廁所都被矇眼，一片漆黑。」

當時，曾仲影在鬼門關外走一遭，由於無法被審訊出是共產黨員，最後以「妨害秩序」罪名，羈押入獄將近兩年。出獄後，他在許多歌舞劇團擔任樂師，進而走上創作、導演之路。「希望和平，只想在有生之年繼續為藝術服務」。1060228

(中央社)