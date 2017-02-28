228中正紀念堂推擠8傷 警將依法究辦
今天中午中正紀念堂爆發統、獨兩派支持群眾推擠衝突，至少造成7位民眾及1名執勤警官受傷。轄區中正一分局表明將嚴正執法，依法提出告訴及追究刑責；檢察官也指示警方彙整相關蒐證資料，確認犯嫌身分並傳喚調查說明，依法移送地檢署偵辦。
警方指出，今日中午12時30分許，自由台灣黨主席蔡丁貴率90餘人至中正紀念堂，欲拉倒蔣介石銅像，藍天行動聯盟、中華統一促進黨、中國民主進步黨、監督年金改革行動聯盟等統派群眾已早一步到場反制，轄區中正一分局也派員在現場予以監控並進行圈圍區隔。
下午1時50分許，部分支持蔡丁貴民眾趁隙自行繞過警方防線，持標語表達訴求，雙方立場互異，一言不和衍生推擠衝突，造成林姓等3人受傷分送往和平及台大醫院診治，其中2人暫不提出告訴；另有4人未送醫的群眾，事後自稱受傷到分局仁愛所提出傷害告訴，警方發現他們手臉部位擦、挫傷，依法受理偵辦。
衝突過程中，執勤的中正一分局組長楊文振遭統促黨辱罵及傷害；分局也表明嚴正執法，將蒐集相關蒐證資料後，依法提告及究辦。
下午2時30分，蔡丁貴涉嫌在自由廣場牌樓處焚燒冥紙及國旗，分局將依刑法第160條毀損國旗罪依法調查移送台北地檢署偵辦；至於蔡丁貴另涉在228公園內焚燒布條及相關物品等情節，有妨害公務及違反集會遊行法、空氣汙染防制法、廢棄物處理法及相關法規部分，警方也將蒐集相關事證後，一併依法偵辦。
(中時)
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