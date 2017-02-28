進出站太急 桃捷高鐵桃園站票口閘門被撞壞

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桃園捷運A18高鐵桃園站28日發生乘客進出票口閘門太急，導致閘門被撞壞，圖為示意圖。(本報資料照)

桃園機場捷運28日高鐵桃園A18站發生人潮過多，導致票口閘門被撞事件，桃捷公司說，大家看到閘門開救急著衝過去，但閘門設定是每人刷卡1次通行1人，呼籲民眾依排隊秩序，1個1個刷卡進站即可。

桃捷公司也說，現場工作同仁已有加強注意，也會加大宣導，並盡速修復閘門。

(中時)