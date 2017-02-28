中金證實丁學東已辭任董事長一職

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路透報導，中國大型投行中國國際金融股份有限公司（中金公司）今（28）日宣布，丁學東因工作調動已辭任董事長職務，自27日起生效。

中金並稱，丁學東同時辭任中金的法定代表人、非執行董事、董事會戰略委員會主席和提名與公司治理委員會委員職務。不過中金並未公布誰將接替董事長一職。

(工商)