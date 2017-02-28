陸外匯局闢謠：外商利潤匯出可正常辦理
中國大陸國家外匯管理總局今年以來第二次公開闢謠，表示外商投資企業可正常辦理利潤匯出，指網路傳言不實。
中國大陸實行資本管制，對資本外流也利用政策控管，不過，中國人民銀行與國家外匯管理總局今天在官方微博重申，大陸已實現經常帳可轉換，合規的經常性國際支付和轉移，包括貨物貿易、服務貿易及股息、紅利等對外支付和轉移，可憑真實有效的交易單證直接到商業銀行辦理。
財新網報導，近日有網路傳言某外商車企中國分公司的銷售利潤一直不能匯出，只能靠銀行先墊錢給外國供應商，以致該分公司只能維持6個月。
根據財新記者了解，大部分在陸外資機構於經常專案下的利潤貨款並未存在無法匯出的情況，經手跨境業務的銀行人士也表示並沒有遇到問題。
但有香港的服務貿易供應商表示，最近確實有少數內地客戶以「銀行外匯管制、不給匯」為由，稱無法匯出服務費。這名供應商說，看了人行和外匯局的微博，不排除這些客戶可能只是以此為拖延支付的理由。
大陸外匯局曾於1月28日通過官方微博指出：「有媒體稱『中國將限制外企在華盈利匯回』，此消息不屬實，外匯局相關政策無任何變化。」今天是今年第二次做出相關闢謠。1060228
(中央社)
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