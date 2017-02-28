川普與媒體為敵 前總統小布希批評不可
美國前總統小布希今天罕見地在公開評論政治和媒體時，婉轉批評現任總統川普，並稱媒體是民主不可或缺的要素。
美國第43位總統小布希（George W. Bush）不認同川普（Donald Trump）指稱媒體是「美國人民的敵人」。小布希任內也曾和媒體對峙。
他在美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）節目說：「我視媒體為民主不可或缺的要素。我們需要媒體約束像我這樣的人負起責任。」
這是布希在川普上任後首度接受深度採訪，他也小心地不提及川普的名字。
具影響力的川普幕僚巴農（Steve Bannon）喜歡將媒體指為「反對黨」。
布希對那種氛圍做出回應指出，「權力可讓人嚴重上癮，也能腐蝕人心，而媒體批評濫用權力者至關重要。」
在美國2001年遭遇911恐攻時擔任總統的小布希，被問到是否贊成川普政府企圖暫停7個主要為穆斯林國家人民入境措施時，他回答說：「我支持歡迎及維護法律的移民政策。」
川普經常發表煽動性言論，布希指川普的發言損害美國在海外提倡民主和新聞自由的努力。（譯者：中央社羅苑韶）1060228
(中央社)
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