林口影視城打造產業鏈 借鏡日韓經驗

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新北市林口影視城計畫，進入第二期「國際媒體區」招商。「新北影視廊帶發展論壇」將邀日本、韓國專家學者，及影視產業者對談，凝聚產官學力量，打造分工完整的影視產業鏈。

新北市政府經濟發展局表示，新北林口影視城，為北台灣首座影視城，由官方提供國有地，以設定地上權BOT（民間興建營運後轉移模式）等方式開發。

市府說，吸引國際資金與影視相關的前製、後製，及培育業者進駐，是提升台灣影視產業文化發展關鍵。

市府將邀請台灣三井不動產，談日本影視基地發展經驗；韓國首爾市政府產業局專家，談韓國數位媒體城推動經驗，與台灣產學業代表對談。

新北市府希望，共同為新北市發展影視產業交流意見，期待透過凝聚產官學力量，打造上、中、下游分工完整的影視產業鏈。

經發局說，新北市在國際資金、技術、人才及產業媒合投入影視城，扮演主要角色。林口影視城已通過都市計畫變更審議，預計今年10月招商。

市府文化局說，新北市於民國100年成立影視協拍中心；同年，也成立府中15紀錄片放映院，介紹國內外優質影片給觀眾；「台灣電影文化園區─國家電影中心」及「林口影視城計畫」也在規劃興建中，盼引進更多拍攝團隊到新北市取景。1060228

(中央社)