新時代同濟會捐贈行動沐浴車造福台中失能長輩

「家有一老、如有一寶！」台灣進入高齡化社會，許多家庭都面臨照顧失能長輩的問題，其中，沐浴就是最困難的任務。國際同濟會台灣總會中A區新時代同濟會28日捐贈行動沐浴車一輛，成為台中市第2輛行動沐浴車，期望造福台中的失能長輩，也分擔照顧者的辛勞。

捐贈儀式於大和屋日本國際美食館崇德店舉行，由新時代同濟會創會長廖介山代表捐贈，永信基金會執行長代表受贈；社會局長呂建德也出席見證。

呂建德說，對失能者而言，「洗澡」具生活品質、衛生健康、個人心理及家屬關係等多面向功能與意義，但多數失能者，身上常有導管或傷口，或因家庭照顧者體力有限、護理知識不足、衛浴設施不合適、不敢幫長者洗滌沾有穢物的私密身體，使洗澡變成一項大工程；最後只能用「擦澡」取代，使失能者更加內疚、照顧者身心俱疲，對這些弱勢族群來說，洗澡成了「遙不可及的夢」。

新時代同濟會創會長廖介山表示，經過了解，台中迄今僅有一台沐浴車，如要讓臥床患者舒服的洗一次澡，得要等上3到4個月，供不應求。因此他號召妻子林明麗(世界華人台中市華鳳工商企管協會創會長)，集結兩大社團之力，募款捐贈行動沐浴車；除了造福失能者、照顧者，也希望善舉能達到拋磚引玉的效果，喚起社會對弱勢的關心。

社會局感謝時代同濟會及華鳳工商企管協會的愛心，也呼籲有需求的家屬向永信基金會提出申請。永信基金會到宅沐浴車服務對象包含50歲以上行動不便者(身心障礙者)及65歲以上長者，一般民眾收費為600元、中低收300元、低收免費；提出申請後，永信基金會會派員前往評估長輩健康狀況是否適用沐浴車，並由護理師、照顧服務員、操作員共同前往執行沐浴服務。聯絡電話04-26760180轉271李先生。

(中時)