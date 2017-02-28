羅錦龍3局5K無失分 獅隊擊敗起亞虎

羅錦龍先發3局送5K。（統一獅提供）

統一獅今天(28日)在「港都盃跨聯盟交流賽」第2戰交手韓職起亞虎，羅錦龍先發3局沒有失分，送出5次三振，打線則在8局上超前比數，並靠著朱元勤的2分炮敲回保險分，最終獅隊就以5比2勝出。

獅隊此戰排出羅錦龍先發，主投3局，被敲出3支安打，送5K，他提到：「其實狀況還不是很穩定，如何讓每場比賽內容能夠維持一定水準，是自己最重要的課題，透過熱身賽讓表現一次比一次更好，就是進步。」

廖文揚4局起接替投球，中繼3局無失分，送出3K，但投出2次四壞球和2次觸身球保送，林航7局下登板，連續被敲3支安打失2分，林岳平中繼1局送2K，與江承峰合力守成。

打線方面，獅隊前6局只敲出1支安打，7局上買嘉儀、楊家維連續安打幫獅隊打下第1分，雖然下半局被超前，8局上江亮緯、鄧志偉連敲2支二壘安打追平比數，之後朱元勤轟出中外野2分全壘打，幫球隊打下保險分，獅隊也拿下最終勝利。

(中時電子報)