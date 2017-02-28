國家寶藏點燃寫作魂 這醫師很會說故事

從小讀遍金庸小說、被滿江紅等古文感動的心臟外科醫師蘇上豪，被電影「國家寶藏」點燃內心寫作魂，一頭栽進歷史的世界，從台灣史到醫療史，下筆成就一個個動人故事。

從小在高雄長大的蘇上豪，是台北市博仁醫院心臟外科主任，從小就愛讀書的他，年紀輕輕就被古人的滿江紅、出師表感動，到現在仍倒背如流，後來愛上金庸、李敖、甚至是史蒂芬金，每本書他都如數家珍。

「每次高中考完期中考，我就會租金庸的武俠小說，痛快看上一個禮拜。」蘇上豪笑說，看書對他而言，就像一個個探索的旅程，讀不通的東西，就從下一本書找線索。

他舉例，金庸武俠小說僅對波斯老人、阿薩辛派創始人「霍山」淡淡帶過，但他讀到其他書，才知道原來這教派是透過大麻控制殺手，「心裡的疑問就留著，總有一天會找到答案。」

蘇上豪說，小時候家境不是很好，媽媽始終盼望身為獨子的他能成為一名醫師，不僅收入穩定，也不再需要為了工作操勞，「以前人家覺得你是毛頭小子，考上醫生走路都有風」，他也不負眾望考上國防醫學院。

進入醫學院，5年得修200多個學分，蘇上豪說，當時不是上課就是睡覺，只能擠出一點點時間讀書、寫作，直到大學四年級，同學鼓勵他投稿校內刊物主辦的文學獎，他竟以黑馬之姿連兩年拿下第一名，畢業後選了外科，原就忙碌的生活變得更加忙碌，幾乎沒再動筆。

直到2004年，因為看了電影「國家寶藏」，重新燃起蘇上豪內心的寫作魂，一心想找出屬於台灣的寶藏，他開始認真研究台灣史，發現很多台灣歷史跟以前認知的不一樣，這本台灣為背景的故事，一寫就是10年。

蘇上豪說，這本書之所以會出版也是機緣巧合，6年前他投稿一篇「外科醫師的祖師爺」，意外成為網站的駐站作家，受到出版社青睞，隔年才總算讓完成多年的「國姓爺的寶藏」重見天日，更替自己定下「每年出1本書」的目標。

至今蘇上豪已陸續出版6本書，用一個個生動的小故事交織成「暗黑醫療史」、「開膛史」等看似驚悚的作品，帶領讀者走進不一樣的醫療考古世界。

在外人眼裡，醫師又忙工時又長，怎麼有空寫書呢？蘇上豪說，關鍵就是「不要把目標訂在一年」，而是要分配到每一天，舉例來說，一本書成書大約需要10萬字，只要一天能寫200字，一週就能寫出一篇1400字文章，靈感來了有時還能一口氣寫3篇，實在沒靈感就繼續看書，找尋深藏腦中已久的答案。

「人生最痛苦的事，就是沒有自由意志」蘇上豪說，在他的生命裡，寫作跟讀書是作為一個人最能發揮自由意志的時候，想看就看、想寫就寫，熱愛天馬行空的他，未來打算出一本白色巨塔靈異版，笑稱「還會繼續寫下去。」1060228

(中央社)