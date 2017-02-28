韓外交部:中國反對薩德 不利兩國關係
南韓外交部發言人趙俊赫今天在記者會上表示，韓中關係的發展順應歷史發展潮流，中國政府反對南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），不利韓中兩國關係發展。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，樂天集團最終決定供地給軍方部署「薩德」一事，中國外交部發言人耿爽於27日在例行記者會上表示，因此產生的一切後果由美韓承擔。
趙俊赫說，部署「薩德」目的在保衛國家安全和公民生命不受北韓核武威脅，是一種主權自主的防衛行為。南韓政府將始終一貫堅持原有立場，並致力於保護進軍海外市場的南韓企業獲得公平公正的待遇。
趙俊赫還說，韓方將繼續關注中方的措施，並研討中方措施是否有違相關國際規範等。
本月18日，中國外交部部長王毅和南韓外交部長官尹炳世在德國波昂會晤，王毅再次重申中方反對在南韓部署「薩德」的立場。
報導指出，樂天中國公司消息人士今天透露，中方一直反對南韓部署「薩德」，但樂天最終同意向軍方供地，外界擔憂樂天在中國規模達8兆韓元（約合新台幣2177億元）的業務可能會因此受衝擊。1060228
(中央社)
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