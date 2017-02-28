德人質遭斬首 杜特蒂邀陸聯合反恐
德國籍人質慘遭菲國南部恐怖分子斬首，菲律賓總統杜特蒂今天向德國政府道歉，同時也希望中國大陸能與菲國在南方海域聯手打擊海盜與恐怖分子。
杜特蒂今天在接受菲媒訪問時說，「我很抱歉1名德國人被斬首，我要向他的家人表示哀悼，也與德國人民同感悲慟。」
他指出，菲方做出營救人質的努力，包括空襲，但「叢林面積廣大，並非只有1公頃那樣可以輕易輾過，恐怖分子有很多地方可以躲藏。」
杜特蒂坦承，菲國在掃蕩恐怖分子的戰事中沒有取得成功，因此他打算向中國大陸求助，「我不知道是否符合外交慣例，但我曾跟中國大使提過，請求中國在麻六甲海峽一帶巡邏。」
他補充，菲南海域與麻六甲海峽是重要國際水道，海盜猖獗將影響各國船隻的航行安全。
上任後即走「親中遠美」路線、積極與大陸修好的杜特蒂說，麻六甲海峽與菲南蘇祿海相鄰，離菲岸12海里以外的範圍都屬於公海，大陸船艦巡邏不會觸及主權爭議。
杜特蒂說，「那是國際海域，我問中國是否可以協助巡邏，因為中國的海上力量非常強大。」
他並未透露陸方對此有何回應。
菲南恐怖組織阿布沙伊夫經常跨海到沙巴一帶綁架外籍遊客、船員，幾乎可說是來去自如。去年11月間被武裝分子從沙巴海域綁到菲南叢林的德國人坎特納（Jurgen Kantner），因付不出贖金而於26日慘遭斬首。1060228
(中央社)
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