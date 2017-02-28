印度巴士掉落運河 釀11人死亡

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印度海得拉巴士一輛私人巴士，今天行經安德拉省（Andhra Pradesh）某村莊時掉落到一條運河中，導致11人死亡，30人受傷。事故原因疑與司機打瞌睡有關，警方正在調查。

「印度新聞信託社」（PTI）和「印度快報」（TheIndian Express）報導，這輛屬於海得拉巴士迪沃克旅行社（Diwakar Travels agency）的巴士，載有38名乘客從奧里薩省（Odisha）的首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）出發，上午行經安德拉省克里希納縣（Krishna district）靠近瑪祿帕度村（Mullupadu）時，衝出欄杆後，掉落在兩座高架橋間的運河。

警方指出，事故迄今導致11人死亡、30人受傷，但因巴士前部遭到嚴重破壞，且還有部分乘客困在裡面，擔心死亡人數還會上升。

搜救人員救出來的傷者已經被送往附近的醫院救治，多數傷者受傷部位在頭部或者骨折。

有傷者告訴醫生說，司機史瓦米（Adinarayana Swamy）在事故發生前一副昏昏欲睡樣子，可能因此發生事故。

安德拉省主管內政的副省長拉加帕（N China Rajappa）已直接下令克里希納縣警方積極展開救援行動，同時調查事故原因。

報導說，這已經是迪沃克旅行社的第2起嚴重事故，這間旅行社由德拉古之鄉黨（Telugu Desam Party）籍的國會議員芮迪（Anantapur J C Diwakar Reddy）所擁有。

上一次事故發生在2013年10月，賈巴旅行社向迪沃克旅行社租用富豪汽車（Volvo）巴士從班加羅爾開往海得拉巴市，結果途中發生火災，導致45名乘客死亡。1060228

(中央社)