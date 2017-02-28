北韓2家無線電設備公司 遭大馬除名

馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今天表示，大馬警方已經將兩家涉及向第三方國家銷售軍用無線電設備的北韓公司除名。

卡立阿布巴卡今早宣布，由於這兩家公司涉嫌販賣危害國家安全的設備，因此大馬警方已經採取行動將兩家公司除名。他強調，警方會一直提高警覺，先發制人，以確保沒有人可以在大馬進行破壞國家社會治安的行動。

根據路透社報導，兩家在吉隆坡公司被指是北韓情報單位的掩護公司，試圖繞過聯合國制裁決議，以透過第三地國家向其他國家銷售軍用無線電設備。

報導說，這些公司並沒有在大馬註冊，但網站在2009年曾註冊，這些公司主要股東是北韓人。

同時，報導引述聯合國安理會所草擬的報告內容顯示，這些公司涉及去年7月軍用無線電及零件設備遭沒收事件。當時某國曾攔截了從中國大陸空運寄往非洲國家厄利垂亞（Eritrea）的箱子，這些被沒收的軍備就放在45個箱子中。

有報告指這些公司實際上由北韓偵察總局（RGB）控制，負責海外營運和武器採購相關業務。而聯合國制裁小組曾建議大馬政府驅逐相關人士和凍結相關公司的資產，以符合聯合國的制裁方案。1060228

(中央社)