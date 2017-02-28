北韓2家無線電設備公司 遭大馬除名
馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）今天表示，大馬警方已經將兩家涉及向第三方國家銷售軍用無線電設備的北韓公司除名。
卡立阿布巴卡今早宣布，由於這兩家公司涉嫌販賣危害國家安全的設備，因此大馬警方已經採取行動將兩家公司除名。他強調，警方會一直提高警覺，先發制人，以確保沒有人可以在大馬進行破壞國家社會治安的行動。
根據路透社報導，兩家在吉隆坡公司被指是北韓情報單位的掩護公司，試圖繞過聯合國制裁決議，以透過第三地國家向其他國家銷售軍用無線電設備。
報導說，這些公司並沒有在大馬註冊，但網站在2009年曾註冊，這些公司主要股東是北韓人。
同時，報導引述聯合國安理會所草擬的報告內容顯示，這些公司涉及去年7月軍用無線電及零件設備遭沒收事件。當時某國曾攔截了從中國大陸空運寄往非洲國家厄利垂亞（Eritrea）的箱子，這些被沒收的軍備就放在45個箱子中。
有報告指這些公司實際上由北韓偵察總局（RGB）控制，負責海外營運和武器採購相關業務。而聯合國制裁小組曾建議大馬政府驅逐相關人士和凍結相關公司的資產，以符合聯合國的制裁方案。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。