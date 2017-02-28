盼解決印度貧窮 楊子頡堅持公平貿易理念

走進攤位內，百貨公司內昂貴的印度商品都只要半價不到，店主楊子頡親自前往印度批貨，實踐公平貿易理念，希望讓台灣人能買到價格合理的印度商品。

「每一項都是我親自去印度談來的」，說到攤位內販賣的商品，楊子頡的神情中透露出自信。首次造訪印度是在2008年，原本只是為了去學鼓藝，但當時買了圍巾以及衣服回國，行李箱一打開就賣了7、8萬元。

楊子頡2013年再度前往印度學習音樂時，發現各國音樂家都會各自經營一些小規模生意，同時受到「赤腳學院」精神感動，便啟發從印度攜帶商品回台販賣的想法，並期許以公平貿易原則幫助印度解決貧窮問題。

台灣販售的印度商品價格不斐，楊子頡認為癥結在於國際貿易，百貨公司跟義大利貿易商進口喀什米爾圍巾，貿易商再跟喀什米爾人進貨，但他卻可以直接與喀什米爾人交涉，「批發價給我」。

楊子頡表示，他每次前往印度都是帶回一大箱一大箱的物品，從手織布服飾、喀什米爾織品到瓷器，都是他親自與當地店家及喀什米爾人交涉、買來的。公平交易必須給予當地業者合理利潤才能互利買賣雙方。

他認為，如果透過貿易可以取得中間平衡點，這樣就可以讓台灣消費者買到便宜又好的東西，也可以透過做生意來幫助貧窮。1060228

(中央社)