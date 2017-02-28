上海房市又現通霄排隊搶購

中國大陸上海市近日又出現搶房大戰，微信朋友圈廣泛流傳一處新推建案連夜排隊購屋的照片。建商要賣797棟房子，先交認籌金以享優先權的客戶就近千組。很多人怕買不到，因此早早排隊。

中國大陸中央電視台財經新聞報導，售屋當天早上9時30分，距離下午2時開盤還有4個多小時，售樓處外早已擠滿仲介和購房者，就像是在繁華的商業區一般。道路兩旁也停滿了車輛，甚至一度出現堵車。

很多仲介帶著客戶在開盤前一天就趕過來排隊。

建案位於上海嘉定區的雅丹路上，主要推出68平方公尺的兩房和88平方公尺的三房，單價在人民幣一平方公尺人民幣3.3萬元（約每坪新台幣49萬元）左右。

報導說，就在1月14日，同樣位於嘉定區的上實海上公園開盤，當時的單價在每平方公尺在4萬元左右。不僅如此，在多家仲介網站上可以查詢到，這一建案附近的中古屋均價為3.7萬元，新房子甚至比中古屋還要便宜。價格低無疑是吸引購房者的重要因素。1060228

(中央社)