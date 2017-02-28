筌聖囚移工14年 影帝怒轟：取消他們人權自由
高雄豆製食品老店「筌聖老家」近日被爆非法軟禁外籍移工14年，引起社會譁然，影帝吳慷仁向來關心時事，對此他也在臉書痛譙雇主：「筌聖老家食品公司你們被雷打到秀逗了嗎？」
吳慷仁27日在臉書分享「筌聖」非法僱用及囚禁移工的新聞，指出外籍移工和我們同樣都生活在這片土地上，只是語言不一樣，「我們只要不犯罪…沒有人能控制你的自由…他們沒有犯罪…我們怎能控制他們的自由？」並心痛認為這絕非個案，直批雇主「你們被雷打到秀逗了嗎」、「你們眼裡只有自己」。
對於「筌聖」如此荒謬行徑，吳慷仁覺得就算不是14年，只控制一天，也應該取消他們人權的自由，「還給別人失去的時光！精神！金錢！與尊嚴！」
(中時電子報)
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